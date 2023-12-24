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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في تحول عن روسيا.. الأوكرانيون يحتفلون بعيد الميلاد للمرة الأولى| صور

احتفال أوكرانيا بعيد
احتفال أوكرانيا بعيد الميلاد

يستعد الأوكرانيون الأرثوذكس للاحتفال بعيد الميلاد، غدًا الاثنين 25 ديسمبر، للمرة الأولى هذا العام، وذلك بدلا من 7 يناير المقبل.

وصلى الناس وأضاءوا الشموع في جميع أنحاء البلاد، عشية عيد الميلاد.

وتستخدم أوكرانيا تقليديًا، التقويم اليولياني، الذي تستخدمه روسيا أيضًا، حيث يصادف عيد الميلاد يوم 7 يناير، حسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وفي تحول للمرة الأولى عن روسيا، فأقدمت أوكرانيا على الاحتفال بعيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي - أو الجريجوري - الذي تستخدمه في الحياة اليومية.

وغير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القانون في يوليو الماضي، قائلاً إنه يسمح للأوكرانيين "بالتخلي عن التراث الروسي" للاحتفال بعيد الميلاد.

وفي رسالة عيد الميلاد التي صدرت مساء اليوم الأحد، قال زيلينسكي إن جميع الأوكرانيين أصبحوا الآن معًا، مضيفًا "نحتفل جميعًا بعيد الميلاد معًا. في نفس التاريخ، كعائلة واحدة كبيرة، كأمة واحدة، وكدولة واحدة موحدة".

وغيرت الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا ــ وهي كنيسة مستقلة تم إنشاؤها حديثًا وعقدت خدمتها الأولى في عام 2019 ــ تاريخ عيد الميلاد إلى 25 ديسمبر.

وانفصلت هذه الكنيسة رسميًا عن نظيرتها الروسية بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وفي مدينة لفيف الغربية، التي لم تتضرر كثيرا من الحرب، غنى أطفال يرتدون الأزياء التقليدية الترانيم وشاركوا في مواكب احتفالية في الشوارع.

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