مصرع 3 جنود آخرين.. ارتفاع عدد قتـ ـلى جيش الاحتلال في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 جنود إضافيين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، كان من بينهم نائب قائد كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي في العملية البرية الجارية في القطاع إلى 164.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أن 17 جنديًا إسرائيليًا قتـلوا بين يومي الجمعة والأحد في العملية البرية بقطاع غزة.

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 27 جنديًا أصيبوا خلال معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، في تقرير لها، إن حركة حماس تظهر صبرًا كبيرًا في الميدان وتحسن من طرقها القتالية ما أدى لارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.