طريقة تحضير الحلاوة الطحينية.. تضاهي الجاهزة بالمحلات

تعتبر الحلاوة الطحينية مفضلة لدي الكثير من الأشخاص بمختلف الشعوب كبار وصغار ولكن يظ يمتاز الشعب المصري فى إعدادها لذك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الحلاوة بالطحينة تضاهي الجاهز بالمحلات :

المقادير لعمل الحلاوة بالطحينة تضاهي الجاهز بالمحلات

1 كوب من الحليب البودرة

1 كوب طحينة سائلة

مكسرات أو فستق حلبي (حسب الرغبة)

1 كوب سكر بودرة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة تحضير الحلاوة بالطحينة تضاهي الجاهز بالمحلات

في إناء يخلط السكر البودرة والحليب البودرة و الفانيليا مع الخلط حتى تمتزج كل المكونات وتتجانس

تضاف الطحينة السائلة بالتدريج مع الخلط الجيد والعجن إلى أن تصبح عجينة متماسكة.

تضاف المكسرات وتخلط لتتوزع على كافة الحلاوة بشكل جيد. يمكنك إضافة السمسم، أو الفستق الحلبى أو اللوز المحمص.

قومي بتوزيعها في وعاء بلاستيك مع الضغط لتحصلي على شكل الوعاء مع إضافة القليل من المكسرات للزينة.

ضعيها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، ثمّ أخرجيها من الثلاجة حتّى تصبح الحلاوة الطحينية جاهزة للتقديم.