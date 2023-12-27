انطلاق صافرات الإنذار في منطقة ناحل عوز بغلاف غزة

اعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، منذ قليل انطلاق صفارات الإنذار في منطقة ناحل عوز بغلاف غزة.



كان قد وصل إجمالي قـتلي الجيش الإسرائيلي المعلن إلى 498 جندى، اليوم الأربعاء.



وذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 جنود إضافيين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، كان من بينهم نائب قائد كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي في العملية البرية الجارية في القطاع إلى 164.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أن 17 جنديًا إسرائيليًا قتـلوا بين يومي الجمعة والأحد في العملية البرية بقطاع غزة.

