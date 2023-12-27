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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صبحي: الانتخابات الإلكترونية نقلة نوعية في العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة

صدى البلد

 شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تنفيذ أول انتخابات إلكترونية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية، بحضور المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد كبير من قيادات وزارات الشباب والرياضة والعدل والتخطيط  والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل بنادى هيئة قضايا الدولة بالزمالك  من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة التخطيط  وتحت إشراف قضائى من  وزارة العدل.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال  خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات تكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب.


وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"إن الانتخابات الإلكترونية تُعد خطوة مهمة في تطوير العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وتحقيقاً للشفافية والنزاهة في العملية الإنتخابية، وترجمه فعليه  وعملية لتوجهات الدولة المصرية نحو الرقمنة والشفافية.

أضاف "صبحي" أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية في العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وستُساعد في تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم في التصويت.

وأكد وزير الرياضة بأن التجربة سوف تعمم على جميع الهيئات الشبابية والرياضية بعد استكمال منظومته الإلكترونية وتعديل لوائح تلك الهيئات، لتواكب التطور وتتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتقال إلى التحول الرقمى لكل مؤسسات الدولة الحديثة.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل:"إن الدولة المصرية تحرص على تطوير العمل في جميع مؤسساتها، بما في ذلك مؤسسات القضاء، ولذلك تدعم استخدام التقنيات الحديثة في العمل القضائي.وتكون نواه لتعميم التجربة فى باقى مؤسسات الجمهورية الجديدة

ومن جهته، قدم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئه قضايا الدوله، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عمر مروان وزير العدل لتبنيهم لهذه الفكرة وهذا المشروع الذى سينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية  والحرص علي تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها علي مستوي انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية للدولة.

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