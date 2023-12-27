بطولة بيومي فؤاد.. فيلم مصري وحيد في قائمة الأعلي إيرادات بالسينما السعودية

تمكن فيلم كارت شحن، بطولة بيومي فؤاد من التواجد في قائمة الأعمال الأكثر تحقيقا للايرادات في المملكة العربية السعودية لهذا السعودي .

ويتواجد فيلم كارت شحن كعمل مصري وحيد داخل القائمة لهذا الأسبوع ، محتلا المركز الخامس من أصل 10 مراكز .

يدور العمل حول “شريف” الموظف من الطبقة المتوسطة، والذي يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًّا من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة.

العمل من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وعمرو رمزي وإسماعيل فرغلي وسامي مغاوري، ومن إخراج شادي علي، ومن تأليف محمود صابر.

ومن ناحية أخري يستعد بيومي فؤاد لعرض مسرحيت الجديدة “ الصندوق الأحمر ” ، مع الفنانة ليلي علوي ضمن فاعليات موسم الرياض ، وذلك خلال الفترة من 3 يناير إلى 7 يناير .

وتدور أحداث مسرحية الصندوق الأحمر حول الدكتور فريدة الطبيبة النفسية التى تواجه التحدي الأكبر في مسيرتها المهنية عندما تطلب ابنة حبها الأول منها المساعدة في علاج شقيقتها وإنقاذ أسرة حبيبها الذي خذلها وترك بداخلها جرح لم يشفه الزمن... فهل تستطيع فريدة فصل مشاعرها الدفينة عن عملها واحترافيتها المهنية أم ستختلط الأمور في بعضها البعض وتسيطر مشاعرها على مهنيتها؟.