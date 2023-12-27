دعما لذوى الاحتياجات الخاصة.. "المواهب الذهبية" تختتم دورتها السادسة الجمعة المقبلة

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش فى السابعة مساء الجمعة (29 ديسمبر ) بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة السادسة لمسابقة المواهب الذهبية التى تقيمها وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الصندوق بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية" برئاسة دكتورة هادية صابر.

وذلك فى إطار حرص وزارة الثقافة على الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة، وتحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتقام المسابقة بفروعها وهى الغناء الفردى ، الغناء الجماعى والعزف الموسيقى، كما تم ضم فرعين جديدين للمسابقة هما: الفن التشكيلى والانشاد الدينى. بلغ عدد المشتركين هذا العام (1092) متسابق، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة وبمشاركات من معظم محافظات الجمهورية.

وتهدف مسابقة (المواهب الذهبية) إلى تسليط الضوء على أبناؤنا من ذوي الهمم الذين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، وذلك دعماً للمبادرة الرئاسية المتكاملة في دعم وتمكين هذه الفئة.