عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعما لذوى الاحتياجات الخاصة.. "المواهب الذهبية" تختتم دورتها السادسة الجمعة المقبلة

صدى البلد

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش فى السابعة مساء الجمعة (29 ديسمبر ) بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة السادسة لمسابقة المواهب الذهبية التى تقيمها وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الصندوق بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية" برئاسة  دكتورة هادية صابر.

وذلك فى إطار حرص وزارة الثقافة على الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة، وتحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتقام المسابقة بفروعها وهى الغناء الفردى ، الغناء الجماعى  والعزف الموسيقى، كما تم ضم فرعين جديدين للمسابقة هما: الفن التشكيلى والانشاد الدينى. بلغ عدد المشتركين هذا العام (1092) متسابق، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة وبمشاركات من معظم محافظات الجمهورية.

وتهدف مسابقة (المواهب الذهبية) إلى تسليط الضوء على أبناؤنا من ذوي الهمم الذين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، وذلك دعماً للمبادرة الرئاسية المتكاملة في دعم وتمكين هذه الفئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلي 21 ألفا و110 شهداء

التغييرات الصحفية.. اجتماع مهم للهيئة الوطنية بشأن رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية

بوتين: مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة

مليار دولار في خزينة الدولة.. مصر تصبح مركزاً أقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية

لافروف: هناك توجه لزيادة أعضاء "بريكس" والناتج المحلي لها سيكون أكبر بكثير

تصدير العقارات إلى الخارج.. الحكومة تضع خطة محكمة لتوفير النقد الأجنبي|تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ