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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسام موافي يشارك بالمؤتمر القومي لأمراض الجهاز الهضمي بالمنوفية

محافظ المنوفية والدكتور
محافظ المنوفية والدكتور حسام موافي

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الدكتور حسام موافي  رائد طب الباطنة وأستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العينى، وذلك على هامش فاعليات المؤتمر القومي الثلاثون لأمراض الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالمنوفية ، والذي تنظمه "مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية  الصحة، والدكتور حسين محمد حسين مدير مستشفى حميات شبين  الكوم.


وأكد محافظ المنوفية على أهمية المؤتمر المؤتمر القومي لأمراض الحميات والجهاز الهضمي والكبد ودوره فى رفع مهارة وقدرة الأطباء وصقل مهاراتهم وخبراتهم الطبية متمنيا الخروج بتوصيات تسهم بدورها في الارتقاء بالقطاع الصحي الأمر الذي يعود بالنفع على أهالي المحافظة ، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الفعاليات والمؤتمرات الطبية والعلمية ومشيداً بالمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية التى تساهم فى تقديم الرعاية االصحية الكاملة ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

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من جانبه أشار الدكتور حسام موافي رائد طب الباطنة وأستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العينى إلى أن المؤتمر  يعد نقلة نوعية فى المجال الطبي  لما يمثله من أهمية قصوى فى التعرف على  الجديد فيما يخص المشاكل الصحية والأمراض المعدية وأمراض الكبد المنتشرة وكيفية الوقاية منها  وفتح أبواب الأمل أمام المرضى والتخفيف من معاناتهم ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على المتابعة المستمرة ودعمه  الدائم للمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجهاز الهضمي والكبد الحالات الحرجة الدكتور حسام موافي القوافل الطبية المبادرات الرئاسية

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