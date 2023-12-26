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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: إنشاء طريق دائري يربط العاصمة بمدينة السادات

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية مع قيادات الجامعة

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماع مجلس جامعة المنوفية  الجلسة "الرابعة " للعام الجامعي 2023/2024 ، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وأعضاء المجلس.

يأتي ذلك ضمن فعاليات إحتفال جامعة المنوفية بعيدها السنوي السابع والأربعين ، حضر الاجتماع  محمد موسي نائب المحافظ .


أشار اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى تطلعه للمزيد من التعاون مع جامعة المنوفية لتحقيق التنمية المنشودة في كافة المجالات ، كما استعرض جهود وانجازات المحافظة في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية والتعليمية ، والاستماع لعدد من الرؤي والمقترحات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ .

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واستعرض محافظ المنوفية خطة المحافظة في تحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية وخلق محاور مرورية جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية والارتقاء بالشكل العام بنطاق العاصمة ، مضيفاً أنه من المستهدف إنشاء طريق دائري جديد كشريان تنموي يربط العاصمة بمدينة السادات لتقليل الكثافات المرورية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، معلناً بدء التشغيل الفعلي لموقف سيارات أشمون النموذجي المقام علي 3 أفدنة ، فضلاً أنه جاري العمل علي قدم وساق لإنشاء مواقف أخري نموذجية بقويسنا وبركة السبع وذلك للقضاء علي المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية .

وأوضح محافظ المنوفية أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير القطاع الطبي من خلال إنشاء وإقامة (6) مستشفيات طبية بتخصصات متنوعة بنطاق المحافظة للارتقاء بالقطاع الصحي مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم ، فضلاً عن تدشين معهد الأورام بمنوف المقام علي مساحة 9 آلاف م2 لخدمة (5) مليون مواطن والذي سيعد صرح طبي ضخم وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية ونقطة ارتكاز لعلاج مرضى الأورام بالمحافظة .


وقدم الدكتور أحمد فرج القاصد ومجلس الجامعة شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية علي دعمه المستمر وحضوره لفعاليات العيد السنوي للجامعة السابع والأربعين علي مدار يومين ، مثمنين جهوده المبذولة وما يتم تحقيقه على أرض المنوفية من إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة ودعم وتنفيذ المشروعات التنموية في خدمة المجتمع ، معربين عن إمتنانهم في تطوير ورصف المنطقة المحيطة بالجامعة الأهلية بطوخ طنبشا بمركز ومدينة بركة السبع ورفع كفاءتها بشكل عام لإضفاء مظهر حضاري وجمالي .

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