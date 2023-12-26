محافظ المنوفية: تسليم أجهزة كهربائية ومنزلية لـ 13 فتاة مقبلة على الزواج

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم بتسليم 39 أجهزة كهربائية ومنزلية ومواد غذائية وبطاطين لعدد 13 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًاً لمساعدتهن على إتمام زواجهن وذلك ضمن المبادرة الوطنية " إيد بإيد " التى أطلقها البنك الزراعى المصري بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .



وأكد محافظ المنوفية على استمرار التعاون الدائم بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية ومساعدة العرائس الأكثر احتياجا وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهن وذلك تنفيذا توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع باقى الأجهزة تباعا على باقى العرائس، وأنه يتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.



وثمن محافظ المنوفية الدور الوطنى للبنك الزراعى المصري فى مساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديدمن المبادرات الرائدة لتطوير قري الريف ودعم الأسر الأكثر احتياجا مما يساهم فى تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم ، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية مقدمين الشكر لمحافظ المنوفية على حرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

جدير بالذكر أن مبادرة "إيد بإيد " تستهدف توزيع عدد 300 جهاز كهربائي لـ 100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وذلك كمشاركة مجتمعية فى توفير حياة كريمة لهم .