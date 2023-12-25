محافظ المنوفية يقدم التهنئة للجامعة بعيدها الـ 47



زار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مقر جامعة المنوفية للمشاركة في الاحتفال بعيدها السنوي السابع والأربعين ، رافقه نائبه محمد موسي ، حيث التقى المحافظ الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وذلك بحضور المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة والأنبا بنيامين مطران المنوفية ونواب رئيس جامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من رؤساء الجامعة السابقين وعمداء الكليات .



وقدم محافظ المنوفية التهنئة بمناسبة عيد الجامعة السابع والأربعين لجميع قيادات الجامعة ومنتسبيها ، متمنياً المزيد من الإنجازات والتقدم والرفعة لتظل جامعة المنوفية منارة العلم والمعرفة في قلب الدلتا وذلك في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



كما أكد المحافظ على الدور الرائد لجامعة المنوفية فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة لما لها من دور تعليمى ومجتمعي كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا مشيرا إلى حرص المحافظة على التعاون الوثيق مع مختلف المؤسسات والهيئات ولا سيما جامعة المنوفية وذلك لإحداث نقلة نوعية بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة ورفعة وطننا الغالى .

من جانبه رحب رئيس الجامعة بمحافظ المنوفية فى رحاب الجامعة مقدما الشكر علي دعمه الكامل وتعاونه المثمر مع الجامعة ، ومشيداً بجهوده الميدانية وبما يتم تحقيقه على أرض المنوفية من إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة ، مؤكدا على استمرار دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير المجتمع لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .