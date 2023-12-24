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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيان هام وعاجل من كلية التجارة بجامعة المنوفية.. احذر الفصل النهائي

امتحانات
امتحانات

أعلنت كلية التجارة جامعة المنوفية تنبيه هام وعاجل لطلاب الشعبة العربي وشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول 2023/2024.

وأوضحت الكلية أنه بناء على تعليمات رئيس الجامعة فإنه يمنع على الطلاب أصحاب الطلاب داخل لجان الامتحانات، مشيرة الي أنه في حالة مخالفة أحد الطلاب التعليمات وأصحابه التلفون معه سواء كان مغلق أو مفتوح فإنه سوف يحرر له محضر غش.

وأكدت الكلية أن الطالب الذي يحضر الهاتف معه داخل لجان الامتحان سوف يحرر له محضر غش ويعرض نفسه الي الي المساءله القانونية والتي يترتب عليها توقيع عقوبة على الطالب قد تصل إلي الفصل النهائي من الجامعة، وان محضر الغش يحرم الطالب من درجات الرافه في نتيجة العام وقد يؤدي ذلك إلي رسوبه.

وعلى جانب آخر تحتفل جامعة المنوفية غدًا الإثنين 25 ديسمبر بعيدها السابع والأربعون ،برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الإحتفال بعيد الجامعة  هذا العام  سيكون بشكل مؤسسي علي مدار يومين ،غدا  الإثنين ٢٥ ديسمبر، ويوم  والأربعاء ٢٧ ديسمبر بقاعة الإحتفالات الكبرى بالمجمع النظرى للكليات فى الساعة العاشرة صباحا.

وأعلن  رئيس الجامعة أن فعاليات اليوم الأول تتضمن تكريم أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن الستين، وأسر أعضاء هيئة التدريس ممن توفوا أثناء الخدمة، والحاصلين على جوائز، وقيادات العمل الإدارى، والحاصلين على درجتي الدكتوراة والماجستير من الهيئة المعاونة،  إلي جانب تكريم اوائل الطلاب بالكليات ،مشيرا إلي أن فعاليات اليوم الثانى للإحتفال تشمل  تكريم  الإدارات الفائزة بجوائز التميز البيئى، والعاملين ممن توفوا أثناء الخدمة، والعاملين ممن بلغوا سن المعاش، وتكريم الحاصلين على  درجة الدكتوراة من الجهاز الإدارى.

وأكد القاصد حرص الجامعة علي تكريم أبنائها المتميزين والمتفوقين ، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب . تقديرا لجهودهم وتحفيز ا لهم لبذل المزيد من العمل والجهد لرفعة الجامعة والنهوض بالدولة المصرية،إلي جانب تكريم منسوبي الجامعة ممن بلغوا سن الستين او توفوا أثناء الخدمة إيمانا من الجامعة بالوفاء والعرفان لأبنائها .

كلية التجارة جامعة المنوفية جامعة المنوفية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول لجان الامتحانات

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