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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مستجدات إنشاء مستشفى الشهداء الجديد باستثمارية 1.3مليار جنيه

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الشهداء لتفقد عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

رافقه خلالها نائبه محمد موسى ،  والدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة ، وطارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء .  

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بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال إنشاءات مستشفى الشهداء الجديدة بتكلفة إجمالية " مليار و300 مليون جنيه " ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام الحالي ،  والمقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 ، تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، وتضم 5 غرف عمليات و 31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و 24 بحضانات الأطفال و 41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 باقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير ، فضلا عن توفير 450 فرصة عمل جادة ، حيث تعد المستشفى بمثابة صرح طبى جديد وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة.


ووجه محافظ المنوفية  بتذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية علي أرض الواقع ، مؤكداً على أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير القطاع الطبي من خلال إنشاء وإقامة (6) مستشفيات طبية بتخصصات متنوعة بنطاق المحافظة للارتقاء بالقطاع الصحي مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.


وتفقد المحافظ أعمال مشروع  وحدة طب الأسرة  بكفر السوالمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمقامة على مساحة 1252م2 كموقع عام كامل ،  ومساحة الوحدة 650م2 مكونة من 3 طوابق ، بنسبة تنفيذ 98 % ، وتضم خدمات طبية متنوعة ( أسنان ، تنظيم أسرة ، متابعة حمل ، طوارىء ، تطعيمات أطفال ، تحاليل ، معامل دم وطفيليات ، وحدة تثقيف صحي ، خدمة كبار السن ، قياس مؤشرات الحياة ، صيدلية )  بهدف تقديم خدمة طبية ورعاية صحية متميزة لأهالي الريف ، موجهاً مدير الإدارة الطبية بمدينة الشهداء بإعداد تقرير مفصل بموقف توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بكافة الوحدات الصحية ضمن مشروعات حياة كريمة بالشهداء ، مشدداً بتقديم كافة الإمكانيات والدعم اللوجستي لتدعيم مشروعات البنية التحتية للمشروع القومى من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمول تجاري متعدد الطوابق بشارع بورسعيد  والذي يعد الأول من نوعه في مركز ومدينة الشهداء  لتوفير كافة مستلزمات واحتياجات  المواطنين ، والمقام على مساحة 300 م ، مكون من 33 محل تجاري  بتكلفة 18 مليون جنيه ، تنفيذ هيئة الإنتاج الحربي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  للعام المالي 2023/2024، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق ومواقف حضارية بديلة عن الأسواق والمواقف العشوائية للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة .

ووجه المحافظ  بوضع حواجز حديدية بمحيط الموقع لحماية المواطنين  من أي مخاطر ،  لافتاً إلى أهمية مشروعات الأسواق في توفير فرص العمل للشباب والمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وتحقيق التمكين الإقتصادي والإجتماعي لتوفير حياة كريمة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الخطة الاستثمارية القطاع الطبي جامعة المنوفية فصول محو الأمية مدينة الشهداء

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