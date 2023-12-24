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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط فرحة الأهالي.. محافظ المنوفية يتفقد فصول محو الأمية ويصرف مواد غذائية لهم

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، فصول محو الأمية بمركز شباب كفر السوالمية بالشهداء  وذلك وسط فرحة وزغاريد الأهالى.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة الشهداء لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض الواقع  بحضور محمد موسي نائب المحافظ والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة وطارق ابو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وحسن بدر وكيل مديرية الشباب والرياضة لشئون الشباب وسحر سويلم مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة .

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حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمنوفية  عن قوة الفصول الدراسية والتى تبلغ 30 مواطن ومواطنة ومستوى وجودة الخدمات التعليمية المقدمة للدارسين وأجري حوارا مفتوحا مع أحد السيدات المقيدات  بفصول محو الأمية بالمركز اطمئن فيها عن الخدمة التعليمية ومدى استفادتهن  فى تغيير واقع حياتهن إلى الأفضل .


وفي لفتة طيبة ، وجه محافظ المنوفية بصرف بونات مواد غذائية مجانية على مستفيدى فصول محو الأمية دعما لهم ولمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة ، يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وقد أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة بتواجد المحافظ بينهم وحرصه على توفير كافة السبل للمساهمة فى محو أميتهم والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم  .


من جانبها أوضحت مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمنوفية  أن  إجمالى عدد المقيدين بفصول محو الأمية بمركز شباب كفر السوالمية بالشهداء  بلغ 30 دارس  ويتم الامتحان على ثلاث دورات كل ثلاث شهور دورة ، مشيرة إلى أن الفرع استطاع خلال العام محو أمية 1494 مواطن ومواطنة  من خلال 207 فصل دراسي وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة والبروتوكول الموقع بين وزارة الدفاع الشعبي والهيئة العامة لتعليم الكبار  كمساهمة مجتمعية في محو الأمية  والنهوض بالإنسان المصري . 
وقد أكد محافظ المنوفية حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى كافة القطاعات كونه أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة  ، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة فى إنجاح  منظومة محو الامية ورؤية مصر2030.

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