محافظ المنوفية يحيل المختصين بواقعة تبوير وإهدار الرقعة الزراعية بسمادون للنيابة

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين بواقعة تبوير وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المهد.

جاء ذلك في مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، بناء على تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 934 لسنة 2023.

وتبين من خلال المعاينة علي الطبيعة وما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، تقاعس المسئولين والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية الجادة والفورية حيال مواطن من ناحية سمادون مركز أشمون قام بالتعدي وتبوير قطعة أرض زراعية علي مساحة 1350م2 بالمخالفة للقانون الأمر الذي يعد إهداراً للرقعة الزراعية .



وشدد محافظ المنوفية علي مديرية الزراعة وحماية الأراضي بإتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال تدارك مخالفة تبوير الأرض الزراعية وإعادتها لخصوبتها الزراعية مرة أخري.

وأكد حرصه على التصدى لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي .