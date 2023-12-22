عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اجتماع موسع مع شركات إلحاق العمالة بالخارج فى المنوفية لرصد المشكلات

صدى البلد

كرمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية فريق عملها القائم على تنظيم ملتقى التوظيف بالتعاون مع جامعة المنوفية ، وتقديم شهادات تقدير لهم ، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، تقديراً لتفانيهم فى العمل وإخلاصهم والتى أسفرت عن نجاح فعاليات الملتقى وخروجه بشكل راقى ومشرف ومتابعة نتائجه لدعم وخدمة الشباب .

وذلك فى إطار خطة وزارة العمل وسياستها نحو توعية الشباب بالإقبال على العمل الحر وريادة الأعمال والتى تنفذها من خلال مديريات العمل وأجهزتها فى المحافظات ، لإيجاد السبل نحو توفير فرص العمل اللائق والمناسب للشباب من الجنسين فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى تحت إشراف الإدارة العام للتشغيل بالوزارة  .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم للحد من معدلات البطالة ، وتوعيتهم بالإقبال على العمل الحر وريادة الأعمال ، والتنسيق مع الجهات المهتمة لتوفير الدعم اللازم ، وتفعيل دور أجهزة المديريات في القيام بدورها لخدمة المواطنين .

 وأضاف مدير المديرية أنه قام بعمل اجتماع موسع مع شركات إلحاق العمالة بالخارج فى نطاق المحافظة ، بحضور كلا من : عماد سعيد مدير إدارة الرعاية ، ونيفين صبحى مدير التشغيل بالخارج ، ومديرى مناطق العمل .

 وذلك فى إطار حرص المديرية بالمتابعة المستمرة لسوق العمل بالخارج واحتياجاته ورصد المشكلات التى تواجه هذه الشركات وحلها على الفور والتعاون بين الطرفين لصالح الشباب والسماع مقترحاتهم ومتطلباتهم ، لمناقشة الضوابط القانونية للترخيص وطريقة العمل والتعليمات المستحدثة فى هذا الشأن .

 كما استمع لمطالبهم ومقترحاتهم وذلك لتأهيل الشباب على العمل بالخارج وضرورة ندوات للتعريف بأهم القوانين المنظمة للعمل فى الخارج .

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

ترشيحاتنا

مدير المركز الثقافي التركي: الشعبان المصري والتركي لديهم علاقات تمتد لقرون طويلة

برونزية العالم| تحرك فريق الأهلي لمعلب مباراة أوراوا ريد الياباني

شاهد.. استعدادات ملعب الأمير عبدالله الفيصل لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني

الجثة بحوزة المقاومة.. مستوطنة نيرعوز تعلن وفاة أحد الرهائن لدى حماس

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. اقرأها الآن لا تفوت فضلها

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي تتألق في إطلالة مميزة من تركيا.. شاهد

فوائد وضع ماء الورد على الشفاة.. النتيجة ستدهشك

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي| بمذاق لا يقاوم

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ