اجتماع موسع مع شركات إلحاق العمالة بالخارج فى المنوفية لرصد المشكلات

كرمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية فريق عملها القائم على تنظيم ملتقى التوظيف بالتعاون مع جامعة المنوفية ، وتقديم شهادات تقدير لهم ، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، تقديراً لتفانيهم فى العمل وإخلاصهم والتى أسفرت عن نجاح فعاليات الملتقى وخروجه بشكل راقى ومشرف ومتابعة نتائجه لدعم وخدمة الشباب .

وذلك فى إطار خطة وزارة العمل وسياستها نحو توعية الشباب بالإقبال على العمل الحر وريادة الأعمال والتى تنفذها من خلال مديريات العمل وأجهزتها فى المحافظات ، لإيجاد السبل نحو توفير فرص العمل اللائق والمناسب للشباب من الجنسين فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى تحت إشراف الإدارة العام للتشغيل بالوزارة .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم للحد من معدلات البطالة ، وتوعيتهم بالإقبال على العمل الحر وريادة الأعمال ، والتنسيق مع الجهات المهتمة لتوفير الدعم اللازم ، وتفعيل دور أجهزة المديريات في القيام بدورها لخدمة المواطنين .

وأضاف مدير المديرية أنه قام بعمل اجتماع موسع مع شركات إلحاق العمالة بالخارج فى نطاق المحافظة ، بحضور كلا من : عماد سعيد مدير إدارة الرعاية ، ونيفين صبحى مدير التشغيل بالخارج ، ومديرى مناطق العمل .

وذلك فى إطار حرص المديرية بالمتابعة المستمرة لسوق العمل بالخارج واحتياجاته ورصد المشكلات التى تواجه هذه الشركات وحلها على الفور والتعاون بين الطرفين لصالح الشباب والسماع مقترحاتهم ومتطلباتهم ، لمناقشة الضوابط القانونية للترخيص وطريقة العمل والتعليمات المستحدثة فى هذا الشأن .

كما استمع لمطالبهم ومقترحاتهم وذلك لتأهيل الشباب على العمل بالخارج وضرورة ندوات للتعريف بأهم القوانين المنظمة للعمل فى الخارج .

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