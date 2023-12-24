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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدًا.. جامعة المنوفية تحتفل بعيدها الـ47 وتكرم أبناءها من المتفوقين والمتميزين

جامعة المنوفية تحتفل
جامعة المنوفية تحتفل بعيدها الـ 47

تحتفل جامعة المنوفية غدًا الإثنين 25 ديسمبر بعيدها السابع والأربعون ،برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الإحتفال بعيد الجامعة  هذا العام  سيكون بشكل مؤسسي علي مدار يومين ،غدا  الإثنين ٢٥ ديسمبر، ويوم  والأربعاء ٢٧ ديسمبر بقاعة الإحتفالات الكبرى بالمجمع النظرى للكليات فى الساعة العاشرة صباحا.

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وأعلن  رئيس الجامعة أن فعاليات اليوم الأول تتضمن تكريم أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن الستين، وأسر أعضاء هيئة التدريس ممن توفوا أثناء الخدمة، والحاصلين على جوائز، وقيادات العمل الإدارى، والحاصلين على درجتي الدكتوراة والماجستير من الهيئة المعاونة،  إلي جانب تكريم اوائل الطلاب بالكليات ،مشيرا إلي أن فعاليات اليوم الثانى للإحتفال تشمل  تكريم  الإدارات الفائزة بجوائز التميز البيئى، والعاملين ممن توفوا أثناء الخدمة، والعاملين ممن بلغوا سن المعاش، وتكريم الحاصلين على  درجة الدكتوراة من الجهاز الإدارى.

وأكد القاصد علي حرص الجامعة علي تكريم أبنائها المتميزين والمتفوقين ، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب . تقديرا لجهودهم وتحفيز ا لهم لبذل المزيد من العمل والجهد لرفعة الجامعة والنهوض بالدولة المصرية،إلي جانب تكريم منسوبي الجامعة ممن بلغوا سن الستين او توفوا أثناء الخدمة إيمانا من الجامعة بالوفاء والعرفان لأبنائها .

كما توجه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بخالص التهنئة القلبية لجميع منسوبى الجامعة  واهالي المحافظة بهذه المناسبة  متمنيا للجامعة  والمحافظة المزيد من التطور والاذدهار وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن نشهد في كل عام رخاءً ومنجزات مشهودة في كافة المجالات.

الدكتور أحمد القاصد الدكتوراة والماجستير تكريم أعضاء هيئة التدريس جامعة المنوفية فصول محو الأمية

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