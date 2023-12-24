عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. مجلس الدولة يفتتح فرعا جديدا في محافظة المنوفية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يفتتح  مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، فرع مجلس الدولة الجديد بمحافظة المنوفية، بحضور رئيس مجلس الدولة ولفيف من قيادات مجلس الدولة.

اقرأ أيضًا : 

txt

تجارة في الحي الراقي.. باع رضيعة بـ 50 ألف جنيه..والمحكمة تعاقبه بحكم رادع

txt

حرمان 3 أطباء من مزاولة المهنة في قضية جريمة بشرية

txt

المشدد لـ 3 أطباء تاجروا في الأعضاء البشرية

txt

سيدة وعاطل تاجرا هيروين.. حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة

ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرارا بإنشاء الدوائر والمحاكم التالية، بمجمع محاكم مجلس الدولة، الكائن بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، على النحو التالي: 

1.دائرة لمحكمة القضاء الإدارى.

2.محكمة إدارية.

3.محكمة تأديبية.

4.دائرة لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية.

5.دائرة لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى.

اقرأ أيضًا : 

txt

تلقي أوراق المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي جامعة بنها.. غدًا

txt

ينتظرون المشنقة.. إحالة أوراق المتهمين بقتل عامل في الجيزة إلى المفتي

txt

فرغوا البندقية في جسمه .. قرار عاجل بجريمة شبين القناطر

txt

النيابة الإدارية في أسبوع .. وظائف جديدة بشروط محددة

txt

أنت تسأل والقانون يجيب.. متى يحصل ذوو الأرحام على ميراث من المتوفى؟

txt

محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عامل في منشأة القناطر .. غدًا

كما نص القرار على إحالة جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة، أمام دوائر محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة الإدارية، والمحكمة التأديبية لمحافظة قنا، والتي أصبحت من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإدارى، أو المحكمة التأديبية، أو المحكمة الإدارية، بمحافظة البحر الأحمر، بحالتها بقرار من رئيس الدائرة، أو المحكمة إلى الدائرة، أو المحكمة المختصة، ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية دائرة محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الإدارية، بمحافظة البحر الأحمر. 

 

مجلس الدولة فرع مجلس الدولة المنوفية المحكمة التأديبية القضاء الادارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

غمزة ونظرة وطبطبة.. حكم مباراة الأهلي وأوراوا تنشر صورها مع الشناوي على إنستجرام

أمطار وشبورة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

حصاد 2023.. أقوى هواتف سامسونج للفئة المتوسطة

أعنف عمليات القصف..تفاصيل صادمة لوفاة 76 شخصا من عائلة واحدة في غزة

إبراهيم صلاح: لم يساندني أحد ولا أعلم سبب رحيلي عن الزمالك

اليوم.. مجلس الدولة يفتتح فرعا جديدا في محافظة المنوفية

بهذه الخطوات.. احصل على بدل فاقد لبطاقة التموين

أمير هشام يكشف تفاصيل اتفاق الزمالك مع فتوح للتجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال غزة.. ماذا فعلوا للحصول على التدفئة؟

لن تصدق شكلها.. مي كساب تلفت الانتباه بحفل دير جيست

بالترتر.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة مختلفة في حفل دير جيست

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ