اليوم.. مجلس الدولة يفتتح فرعا جديدا في محافظة المنوفية

يفتتح مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، فرع مجلس الدولة الجديد بمحافظة المنوفية، بحضور رئيس مجلس الدولة ولفيف من قيادات مجلس الدولة.

اقرأ أيضًا :

ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرارا بإنشاء الدوائر والمحاكم التالية، بمجمع محاكم مجلس الدولة، الكائن بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، على النحو التالي:

1.دائرة لمحكمة القضاء الإدارى.

2.محكمة إدارية.

3.محكمة تأديبية.

4.دائرة لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية.

5.دائرة لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى.

اقرأ أيضًا :

كما نص القرار على إحالة جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة، أمام دوائر محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة الإدارية، والمحكمة التأديبية لمحافظة قنا، والتي أصبحت من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإدارى، أو المحكمة التأديبية، أو المحكمة الإدارية، بمحافظة البحر الأحمر، بحالتها بقرار من رئيس الدائرة، أو المحكمة إلى الدائرة، أو المحكمة المختصة، ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية دائرة محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الإدارية، بمحافظة البحر الأحمر.