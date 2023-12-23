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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تلقي أوراق المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي جامعة بنها.. غدًا

هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية

تبدأ غداً الأحد الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "بنها"، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر "فرع طنطا فقط" من دفعة ٢٠٢٣، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

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النيابة الإدارية تبدأ غدا إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً. 

 

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

 

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

 

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

 

 https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?

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مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير

اخبار النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية وظيفة معاون نيابة إدارية وظائف حقوق جامعة بنها

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