انطلاق فعاليات الاحتفال بالعيد السابع والأربعين لجامعة المنوفية.. صور

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات احتفال جامعة المنوفية بعيدها السنوي السابع والأربعين بقاعة الاحتفالات بكلية الحقوق بمدينة شبين الكوم ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم ، والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة ، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، نواب رئيس الجامعة ورؤساء جامعة المنوفية السابقين وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الجامعة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .



بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ جامعة المنوفية ونشأتها وعدد الكليات بالإضافة إلى مسيرتها العلمية والدور الخدمي الذي تقدمه في تنمية المجتمع وخطط الجامعة .



وفي كلمته رحب رئيس جامعة المنوفية بالحضور، معربا عن سعادته بمشاركتهم فى الاحتفال بالعيد السابع والأربعين للجامعة، مقدماً إطلالة عن ما أنجزته جامعة المنوفية فى الأعوام السابقة وما تقدمة من خدمات جليلة جعلتها تحتل مكانة رفيعة وسط الجامعات ، وموضحاً أنه وفق رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي تسير جامعة المنوفية وفق خطة ممنهجة للوصول إلى جامعة ذكية متطورة تطبق آليات التحول الرقمى، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية للجامعة، وتوطين تطبيقات نظم المعلومات الإدارية والبوابة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وتدشين المنصات الإلكترونية والاختبارات الإلكترونية وإستحداث 31 برنامجاً خاصاً بنطام الساعات المعتمدة بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة .



وخلال الحفل استعرض رئيس الجامعة بعض المشروعات الاستراتيجية الهامة التي تسعى جامعة المنوفية لاستكمالها لخدمة أهالي المنوفية والمحافظات المجاورة ، ومنها تخصيص ظهير للجامعة بمساحة ٢٠٠ فدان بمدينة السادات، وسيشمل المخطط امتداد للجامعة الأهلية، وإنشاء كليات جديدة، وجامعة دولية وجامعة تكنولوجية، ومراكز بحثية، ومراكز طبية متخصصة ، مؤكداً أن العمل جاري على قدم وساق لإنشاء مدينة جامعة المنوفية الطبية على مساحة 5 أفدنة، وإنشاء مجمع طبي متكامل يضم مستشفى باطنى، مستشفى جراحي، مبنى بحثى، ومبنى إدارى، وكذا تطوير معهد الكبد القديم ليصبح مركز زراعات أعضاء متخصص ، فضلاً عن أنه جارى إنشاء مبنى لمعهد الأورام بجامعة المنوفية ليكون معهد علاجي بحثى متكامل لعلاج مرضى الأورام وخدمة العملية البحثية.

فيما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على التعاون الدائم والتنسيق التام بين الجامعة والأجهزة التنفيذية للمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة .



وفي كلمته أعرب محافظ المنوفية عن سعادته للمشاركة في الاحتفال السنوي بعيد جامعة المنوفية السابع والأربعين للجامعة وتكريم المتميزين من منتسبي الجامعة على كافة المستويات ، تلك المنارة العلمية التي تفتخر بها محافظتنا على أرض الدلتا كونها شريكا فاعلا في عملية التنمية التي تتبناها الدولة المصرية وتسخير كافة الإمكانات نحو تعزيز القطاعات التنموية على أرض المحافظة ، فضلا عن عقيدتها السامية التي تحمل نبراس العلم والمعرفة والبناء للعنصر البشري وسعيها في إفتتاح العديد من المنشآت العلمية ومنها جامعة المنوفية الأهلية لتكون صرحاً علمياً إضافياً يستهدف تأهيل جيل قادر على اقتحام سوق العمل في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

فيما أشار محافظ المنوفية إلي تطلعه لمزيد من التعاون وتعزيز التنسيق بين المحافظة والجامعة من خلال تعظيم الاستفادة من الكوادر الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة لمواطني المحافظة ، مقدماً خالص التهاني لكافة أعضاء أسرة جامعة المنوفية أساتذة وطلابا وعاملين بعيدهم السنوي ومؤكدا علي تقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات التي ترسخ مفهوم المشاركة وتعزيز سبل النهوض بالقطاع التعليمي والجامعي بنطاق المحافظة .

وفى الختام تم تكريم عدد من المتفوقين والمتميزين من عمداء الكليات والقيادات الجامعية ورؤساء الجامعة السابقين وأوائل الطلاب ، والحاصلين علي الدكتوراه والماجستير من الهيئة المعاونة.