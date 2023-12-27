عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يحيل المتورطين في التعدي على الأراضي الزراعية للنيابة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة تعدي لحالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات الغير قانونية للاستيلاء والتعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد، جاء ذلك وفقاً لمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.


وتبين من خلال التحقيقات قيام المختصين بالوحدة المحلية بالحامول والجمعية الزراعية بكفر شبرا بلولة بمنوف بالتقاعس عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حينها لتنفيذ قرار إزالة لتعدى علي أرض زراعية بمساحة 35م2، مما أسفر عن قيام المواطن بالتمادي فى المخالفة وتطوير التعدى بالبناء الجديد وزيادة المساحة إلى 125م2 ، فضلاً عن التقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء للمساحة الإجمالية المذكورة وسداد الرسوم المقررة للتصالح وذلك بالمخالفة للقانون.

محافظ المنوفية: إنشاء طريق دائري يربط العاصمة بمدينة السادات

محافظ المنوفية: تسليم أجهزة كهربائية ومنزلية لـ 13 فتاة مقبلة على الزواج


وأكد محافظ المنوفية على أنه لن  يسمح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى ، مشدداً حرصه التام على مكافحة كافة أوجه الفساد والتى من شأنها التأثير سلباً على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التصالح علي مخالفات البناء التعديات على الاراضي الزراعية الجمعية الزراعية محافظ المنوفية مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

ترشيحاتنا

الخياط: اتفاقية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات توفر مليار دولار سنوياً

حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة للاحتلال الإسرائيلي في لبنان

إيطاليا تعترض على تعيين بيني كشريئيل سفيرا لإسرائيل في روما

إنشاء أكبر مُجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط في مدينة السادات

وزيرة التضامن: ارتفاع معدلات الخصوبة في الريف وهذا سبب استمرار النمو السكاني

ضربة لإسرائيل.. ماذا يعني تعيين الأمم المتحدة سيجريد كاج منسقة إنسانية لغزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ