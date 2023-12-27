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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع عاجل.. محافظ قنا يتابع انتظام حركة السير بموقف قفط/ قوص

اجتماع موقف قفط و
اجتماع موقف قفط و قوص

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا عاجلا لمتابعة انتظام حركة السير بموقف قفط / قوص الكائن بمنطقة بورة الضبعة خلف مسجد عبد الرحيم القنائى.

وحضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، ومحمد طايع، عضو مجلس النواب، وعبدالفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، والمقدم أدهم يوسف، رئيس مباحث المرور، وشاذلي البرنس، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأحمد فيصل، مدير إدارة مواقف قنا، ومحمد مبارك، مدير مواقف قفط، وبكري حسن، نقيب السائقين، ومحمد حسن، مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

 

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وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إن محافظ قنا وجه بتوفير سيارتين سرفيس لنقل الركاب من مجمع مواقف قنا مروراً بميدان الساعة والمحطة، ثم مروراً بموقف الضبعة حتي جامعة جنوب الوادى.

وتابع عبدالباقى، فضلاً عن توفير 5 سيارات سرفيس، جارى ترخيصهم للعمل على ذات الخط لضمان انتظام حركة ركوب المواطنين ومنع التكدس والازدحام.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، أنه تم توفير خدمات أمنية على مدار اليوم، وتواجد مسؤولي إدارة المواقف للتعامل مع أى شكوى من قِبل الركاب على مدار الساعة، مع مراجعة كشافات الإنارة في الطريق المؤدي للموقف، لتوفير أقصي درجات الراحة والأمان للسائقين والركاب.

 

اجتماع موقف قوص وقفط

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قنا انتظام حركة السير موقف قفط قوص بورة الضبعة جامعة جنوب الوادي مجمع مواقف قنا

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