النشرة الدينية| سورة تقوي الذاكرة وتمنع النسيان.. وأفضل ورد عن النبي يحفظ قائله ويرزقه

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان والأخبار التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
قبل انطلاق مارثون الامتحانات.. علي جمعة يكشف عن سورة تقوي الذاكرة وتمنع النسيان
شاع الظلم فماذا يمكن أن يُصنع بالظالمين يوم القيامة.. علي جمعة يجيب
الفيلسوف الفقيه والمفكر الزاهد.. ما لا تعرفه عن الدكتور محمود حمدي زقزوق
هل أقطع صلاة قيام الليل حال أذن الفجر وأنا أؤديها.. أمين الفتوى يجيب
أشعر بالضيق والكرب الشديد فماذا أفعل.. أمين الإفتاء ينصح السائل بهذا الدعاء
أذكار الصباح .. أفضل ما ورد عن النبي تحفظ قائلها وترزقه