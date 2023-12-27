عملات وتماثيل.. العثور على كنز فرعونى داخل منزل موظف بالمنيا| صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا حيازة (موظف بالمعاش "له معلومات جنائية") قطع أثرية بقصد الإتجار بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبتفتيش مسكنه عُثر على (مركب خشبى عليه نقوش وكتابات فرعونية عليها ٧ تماثيل خشبية - ٩ أوانى ألباستر مختلفة الأشكال والأحجام - ٣ وجوه خشبية- ٢ مزهرة من الزجاج - ٣ تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية - تمثال لسيدة من الحجر الملون عليه نقوش فرعونية - تمثال لسيدة فى الوضع الأزورى ملون من الحجر عليه نقوش وكتابات هيروغليفية - تمثال لفرس النهر- ١٧ تميمة مختلفة الأشكال "وجميعهم قطع أثرية تعود لعصور فرعونية مختلفة - ١٧٩٥ عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر اليونانى الرومانى) .

وبمواجهته إعترف بحيازته لها بقصد الإتجار، وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى الآثار أفادوا بأن القطع المضبوطة أثرية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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