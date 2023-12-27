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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أسرار أسما إبراهيم.. فنان ينهى حياته.. أكرم حسنى يهدد أمير كرارة.. خطوبة مطربة شهيرة

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن تفاصيل مرضها وأسرار عن برنامجها "حبر سرى"، الذى عرض منه الموسم السابع.

وقالت أسما إبراهيم، فى ندوة “صدى البلد”: “تعرضت من فترة قصيرة إلى حالة إغماء نتيجة إرهاق شديد بسبب بعض المسئوليات، حيث سافرت مرتين، إلى جانب أننى أتبع ريجيما، وهو ما أدى إلى انخفاض فى ضغط الدم”.

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

كشف المخرج طارق العريان تفاصيل فيلمه الجديد “لعب عيال”، والذى يعيد التعاون بين منى زكي وكريم عبد العزيز بعد غياب 15 عاما منذ آخر أعمالهما “ولاد العم”.
أول صور من خطوبة فنانة شهيرة.. تفاصيل

كشف شقيق الفنانة أصيل هميم عن أول صور من خطوبة شقيقته وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق شقيق أصيل هميم على الصورة : اليوم مميّز وجميل، لأنه يعتبر فرحة لقلوب العائلة كلها، الف مبروك الخطوبة لأختي وحبيبة قلبي وشمعة البيت، الله يسعدك ويوفقك الى كل خير ربي يخليج الي وما يحرمني منك.

ماذا قالت وفاء عامر عن أبناء عادل إمام؟ تفاصيل

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل مشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليا، ويقوم ببطولته محمد عادل إمام.

وقالت وفاء عامر، فى تصريحات إذاعية: “لي الشرف إني اشتغلت في فيلم فيه جمال وحب بالشكل ده”.
إجمالي إيرادات الأفلام| أكرم حسني يزاحم أمير كرارة.. محمد إمام يتفوق على حسن الرداد

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال وتغير فى خريطة الإيرادات خاصة بعد سحب فيلم “بيت الروبى” للفنان كريم عبد العزيز حيث تصدر أمير كرارة بفيلم “البعبع” المشهد.

ويعرض أيضا أفلام “العميل صفر ووش فى وش وسنة أولى خطف وأولاد حريم كريم وبلوموندو وشماريخ”.

ترك رسالة مثيرة.. العثور على جثمان بطل Parasite بعد اختفائه

قرر الفنان الشهير لى سون كيون أن ينهى حياته وذلك بعد ترك رسالة إلى المقربين منه فى منزله حيث عثرت الشرطة على جثمانه داخل سيارة فى سول.

وجاء قرار لى سون كيون بإنهاء حياته بعد سلسلة من الاتهامات التى وجهت له بتعاطى المخدرات بشكل غير قانونى حيث تم استجوابه أكثر من مرة وهو الأمر الذى فسره لى سون كيون أنه تربص به ومحاولة لهدم حياته.

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

جاء قرار إطلاق اسم محمود عبد العزيز على محور بمدينة العلمين نوعا من التكريم والتقدير لمشواره الفنى حيث أمتع الملايين بأعماله التى تظل خالدة ولم يمكن محمود عبد العزيز الأول حيث تم إطلاق أسماء عدد من النجوم على شوارع وميادين مصر تقديرا لهم وتكريما لما قدموه من أعمال.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هؤلاء النجوم الذين أطلق أسمائهم على شوارع وميادين مصر. 

أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم الفنانة وفاء عامر المخرج طارق العريان حسن الرداد كريم عبد العزيز منى زكى

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