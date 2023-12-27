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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول صور من خطوبة فنانة شهيرة.. تفاصيل

أصيل هميم
أصيل هميم

كشف شقيق الفنانة أصيل هميم عن أول صور من خطوبة شقيقته وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق شقيق أصيل هميم على الصورة : اليوم مميّز وجميل، لأنه يعتبر فرحة لقلوب العائلة كلها، الف مبروك الخطوبة لأختي وحبيبة قلبي وشمعة البيت، الله يسعدك ويوفقك الى كل خير ربي يخليج الي وما يحرمني منك.

ولم يكشف شقيق أصيل هميم عن موعد حفل الزفاف كما لم تعلق شقيقته على أى تفاصيل. 

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أصيل هميم

وفي أجواء مليئة بالافراح، وبمناسبة  أعياد الميلاد والعام الجديد، يحيي نجوم الخليج بلقيس فتحي واصيل هميم والفنان دحوم الطلاسي حفل مميزة في ليلة رأس السنة .

واختار الثلاثي مصر للاحتفال بالعام الجديد وتحديدا باحدي فنادق القاهرة يوم ٣١ ديسمبر ليقدموا وجبة غنائية متكاملة تجمع بين الاصالة والحداثة لجمهورهم المتنوع من مصر والخليج .

وتعتبر هذه الحفلة هي الاولي لبلقيس في مصر بعد نجاح أغنيتها "الف روح " التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي، كما تعتبر الحفل هي الاولي للفنان السعودي دحوم الطلاسي  في مصر ليلة راس السنة.

وشاركت النجمة بلقيس فتحي متابعيها، صورة جديدة عبر خاصية “استوري” حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة وغير متوقعة.

خطوبة أصيل هميم
خطوبة أصيل هميم
خطوبة أصيل هميم
خطوبة أصيل هميم
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