إجمالي إيرادات الأفلام| أكرم حسني يزاحم أمير كرارة.. محمد إمام يتفوق على حسن الرداد

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال وتغير فى خريطة الإيرادات خاصة بعد سحب فيلم “بيت الروبى” للفنان كريم عبد العزيز حيث تصدر أمير كرارة بفيلم “البعبع” المشهد.

ويعرض أيضا أفلام “العميل صفر ووش فى وش وسنة أولى خطف وأولاد حريم كريم وبلوموندو وشماريخ”.

فيلم “البعبع”

حقق فيلم “البعبع”إجمالي إيرادات قيمتها 43.576.902 جنيه .

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المناوي ، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “العميل صفر”

بينما حقق فيلم “العميل صفر” إجمالي إيرادات حتى الآن بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات حيث بلغت قيمتها 42.981.811 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “وش فى وش”

حقق فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي إيرادات بلغت قيمتها 36.755.817 جنيه، ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم “فوى فوى فوى”

حقق فيلم “فوي فوي فوي” إيرادات داخل مصر بلغت قيمتها 33.224.332 جنيه.

الفيلم يقوم ببطولته محمد فراج ونيللى كريم.

فيلم شماريخ

واستطاع فيلم “شماريخ” بطولة آسر ياسين أن يحقق إيرادات جيدة منذ عرضه فى السينما حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 18.469.463 جنيه.

فيلم “شماريخ” بطولة كل من آسر ياسين وامينة خليل وتاليف وإخراج عمرو سلامة.

أبو نسب

حقق فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد عادل إمام إيرادات بلغت 9.745.348 جنيه.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

فيلم بلوموندو

تمكن فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر باسبوعه الأول حيث وصلت الى 5.207.029 جنيها.

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

فيلم الخميس اللى فات

بينما حقق فيلم “الخميس اللى جاى” إيرادات بلغت قيمتها 3.938.636 جنيها.

فيلم الخميس اللي جاي، من بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، سليمان عيد، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، إخراج حسن صالح.

فيلم سنة أولى خطف

حقق فيلم “سنة أولى خطف” إيرادات بلغت 1.012.593 جنيه.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة، منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تعاني من قدر عال من الغباء، إلا أن أفرادها يلجأون بالصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.