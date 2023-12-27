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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ترك رسالة مثيرة.. العثور على جثمان بطل Parasite بعد اختفائه

لى سون كيون
لى سون كيون

قرر الفنان الشهير لى سون كيون أن ينهى حياته وذلك بعد ترك رسالة إلى المقربين منه فى منزله حيث عثرت الشرطة على جثمانه داخل سيارة فى سول. 

وجاء قرار لى سون كيون بإنهاء حياته بعد سلسلة من الاتهامات التى وجهت له بتعاطى المخدرات بشكل غير قانونى حيث تم استجوابه أكثر من مرة وهو الأمر الذى فسره لى سون كيون أنه تربص به ومحاولة لهدم حياته. 

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اتهام لى سون كيون بتعاطى المخدرات 

وأصدرت وكالة أعماله بيانًا جاء فيه: "نعتذر بصدق عن إثارة المخاوف بشأن التقارير المتعلقة بالممثل لي سون كيون، جاري التحقق من صحة الشكوك والاتهامات التي تتناثر ضد الممثل، وسنتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق للشرطة في المستقبل".

وقالت الوكالة إن النجم الشهير سبق أن قدم شكوى إلى الشرطة لتعرضه لابتزاز، من شخص بنفس المجموعة التي يتم التحقيق معها، وخسر عدة مئات الآلاف من الدولارات بسبب الابتزاز المزعوم.

لى سون كيون

اشتهر لى سون كيون البالغ من العمر 48 عاما بعديد من الأعمال الفنية المميزة حيث قدم فيلم parasite وهو الفيلم الذى حاز على أربعة جوائز أوسكار. 

وفاز فيلم باراسايت الذي أنتج عام 2019 واخرجه بونج جون-هو بأربع جوائز أوسكار في فبراير شباط 2020 في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي عالمي وقد حصل على 6 ترشيحات لجوائز الأوسكار.

وفاز لي بجائزة نقابة ممثلي الشاشة عن دوره في فيلم Parasite للمخرج بونج جون هو، والذي لعب فيه دور دونج إيك، رئيس عائلة بارك الثرية.

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