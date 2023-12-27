إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

جاء قرار إطلاق اسم محمود عبد العزيز على محور بمدينة العلمين نوعا من التكريم والتقدير لمشواره الفنى حيث أمتع الملايين بأعماله التى تظل خالدة ولم يمكن محمود عبد العزيز الأول حيث تم إطلاق أسماء عدد من النجوم على شوارع وميادين مصر تقديرا لهم وتكريما لما قدموه من أعمال.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هؤلاء النجوم الذين أطلق أسمائهم على شوارع وميادين مصر.

محمود عبد العزيز

وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد بإطلاق اسم والده الراحل محمود عبد العزيز على محور بمدينة العلمين، تقديرًا لمشواره الفني الكبير.

وكتب محمد محمود عبد العزيز، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" : شكر خاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم.

وأضاف: "شكرا لمصرنا الحبيبة ولكل القائمين عليها على هذه اللفتة وهذا التقدير الذى اسعدنا كثيرًا والذى يدل على تقدير دولتنا العظيمه لأبنائها ولكل قاماتها وفنانيها ولكل من عمل وضحى من أجلها، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

كما اطلق اسم محمود عبد العزيز على ميدان صينية الورديان وذلك فى مايو 2017، حيث وافقت محافظة الإسكندرية على إطلاق اسم الفنان على ميدان صينية الورديان التابعة لحي غرب.

محمود عبد العزيز

عادل إمام

بينما وافق المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن اطلاق أسماء عدد من رموز الوطن على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرا لما قدموه فى سبيل الوطن.

عادل إمام

محمود ياسين

أما الفنان محمود ياسين تم إطلاق اسمه على شارع طرح البحر 2 سابقا، وذلك تقديرًا لمشواره الفني وذلك بقرار من محافظ بورسعيد فى مارس 2021 وذلك تقديرا لمشار ابن بورسعيد الفنى الحافل بالكثير من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

محمود ياسين

محمود ياسين

يسرا

وكان للفنانة يسرا أيضا نوعا من التقدير الخاص حيث اطلق اسمها على شارع بالجونة في مدينة الغردقة، في إطار تكريم تاريخها الفني الحافل وذلك فى أغسطس 2018.

يسرا

سمير غانم

أما نجم الكوميديا سمير غانم تم إطلاق أسمه على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، المتقاطع أعلى الطريق الدائري وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك فى أغسطس 2021.

سمير غانم

فؤاد المهندس

وأما الفنان فؤاد المهندس الذى ترك إرث كبير من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن فقد تم إطلاق اسمه على شارع الياسمين بالزمالك، في مارس 2009، وذلك بعد مرور 3 أعوام على رحيله، في 16 سبتمبر 2006 وذلك بتوجيهات من محافظ القاهرة.