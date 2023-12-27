عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز

جاء قرار إطلاق اسم محمود عبد العزيز على محور بمدينة العلمين نوعا من التكريم والتقدير لمشواره الفنى حيث أمتع الملايين بأعماله التى تظل خالدة ولم يمكن محمود عبد العزيز الأول حيث تم إطلاق أسماء عدد من النجوم على شوارع وميادين مصر تقديرا لهم وتكريما لما قدموه من أعمال.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هؤلاء النجوم الذين أطلق أسمائهم على شوارع وميادين مصر. 

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

فصل مذيعة شهيرة بسبب ظهورها بكوب يحمل علامة إحدى شركات المقاطعة

احتفالات رأس السنة لنجوم الزمن الجميل| نعيمة عاكف تضع "شطة" فى قهوة النابلسي.. فستان سامية جمال يتمزق.. الاستعمار يسكب الخمر على حسن فايق.. هدى سلطان تتلقى عرض زواج من رجل سبعينى

محمود عبد العزيز 

وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد بإطلاق اسم والده الراحل محمود عبد العزيز على محور بمدينة العلمين، تقديرًا لمشواره الفني الكبير.

وكتب محمد محمود عبد العزيز، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" : شكر خاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم.

وأضاف: "شكرا لمصرنا الحبيبة ولكل القائمين عليها على هذه اللفتة وهذا التقدير الذى اسعدنا كثيرًا والذى يدل على تقدير دولتنا العظيمه لأبنائها ولكل قاماتها وفنانيها ولكل من عمل وضحى من أجلها، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

كما اطلق اسم محمود عبد العزيز على ميدان صينية الورديان وذلك فى مايو 2017، حيث وافقت محافظة الإسكندرية على إطلاق اسم الفنان على ميدان صينية الورديان التابعة لحي غرب.

محمود عبد العزيز 

عادل إمام

بينما وافق المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن اطلاق أسماء عدد من رموز الوطن على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرا لما قدموه فى سبيل الوطن.

عادل إمام 

محمود ياسين

أما الفنان محمود ياسين تم إطلاق اسمه على شارع طرح البحر 2 سابقا، وذلك تقديرًا لمشواره الفني وذلك بقرار من محافظ بورسعيد فى مارس 2021 وذلك تقديرا لمشار ابن بورسعيد الفنى الحافل بالكثير من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

محمود ياسين
محمود ياسين

يسرا

وكان للفنانة يسرا أيضا نوعا من التقدير الخاص حيث اطلق اسمها على شارع بالجونة في مدينة الغردقة، في إطار تكريم تاريخها الفني الحافل وذلك فى أغسطس 2018.

يسرا

سمير غانم

أما نجم الكوميديا سمير غانم تم إطلاق أسمه على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، المتقاطع أعلى الطريق الدائري وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك فى أغسطس 2021.

سمير غانم

فؤاد المهندس

وأما الفنان فؤاد المهندس الذى ترك إرث كبير من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن فقد تم  إطلاق اسمه على شارع الياسمين بالزمالك، في مارس 2009، وذلك بعد مرور 3 أعوام على رحيله، في 16 سبتمبر 2006 وذلك بتوجيهات من محافظ القاهرة.

فؤاد المهندس

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الراحل محمود عبد العزيز الفنان فؤاد المهندس عادل إمام فؤاد المهندس محمود عبد العزيز سمير غانم يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

موضوعات متعلقة

كارول سماحة تحيي حفلا غنائيا فى لبنان.. اليوم

احتفالات رأس السنة لنجوم الزمن الجميل| نعيمة عاكف تضع "شطة" فى قهوة النابلسي.. فستان سامية جمال يتمزق.. الاستعمار يسكب الخمر على حسن فايق.. هدى سلطان تتلقى عرض زواج من رجل سبعينى

تركى ال الشيخ يروج لمسرحية الصندوق الأحمر

نوال "مخصماك" ترد بقوة على اتهامها بمطربة الأغنية الواحدة

نمبر وان.. تعليق جديد من روبى بعد أزمة أغنيتها المثيرة للجدل

فصل مذيعة شهيرة بسبب ظهورها بكوب يحمل علامة إحدى شركات المقاطعة

بوسى تحيى حفلين فى مصر برأس السنة

بسبب الإيحاءات.. أول تعليق من روبي على أزمة أغنية 3 ساعات متواصلة

ترشيحاتنا

تحرك برلماني بشأن وضع آلية جديدة للعقارات المؤجرة القديمة

5 شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة

ميلاد: حظر نشر أسعار الذهب سيساهم في استقرار المعدن الأصفر

الأمم المتحدة تصف هجمات إسرائيل ضدها بـ"الجبن الأخلاقي"

أمين الفتوى يُصحّح اعتقادًا خاطئًا بخصوص التثاؤب في الصلاة أو أثناء قراءة القرآن

الإيجاد: تمت تهيئة الأجواء للقاء البرهان وحميدتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ