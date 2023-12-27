15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

كشف المخرج طارق العريان تفاصيل فيلمه الجديد “لعب عيال”، والذى يعيد التعاون بين منى زكيوكريم عبد العزيز بعد غياب 15 عاما منذ آخر أعمالهما “ولاد العم”.

شاهد الفيديو هنا

وقال طارق العريان مع الإعلامى سعيد جميل، إن فيلم “لعب عيال” عن العلاقة بين الرجل والمرأة، الذي يقوم بطولته الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة منى زكي، ويسلط الضوء على قصة الفتور بين الرجل والمرأة بعد زواج أكثر من 15 عامًا، حيث يناشد العمل الأزواج التضحية وسير الأمور من أجل استمرار الحياة، فهو عمل درامي لايت كوميدي.

فيلم “لعب عيال" للمخرج طارق العريان

وقد كشف الفنان كريم عبد العزيز خلال استضافته فى “راديو إنرجي”، عن تفاصيل أعماله السينمائية والتليفزيونية القادمة.

وقال كريم عبد العزيز إنه يواصل حالياً التحضير للجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، ومن المتوقع أن يبدأ في تصويره خلال الفترة القادمة.

وكشف كريم عبد العزيز عن عودته للتعاون مع الفنانة منى زكي بعد 14 عاما منذ آخر أفلامهما “ولاد العم”، وذلك في فيلم “لعب عيال”، حيث قال: “بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة.. واتخضينا إن بقالنا 14 سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى والسنة اللي جاية هيطلع”.

ومن المنتظر أن يقوم طارق العريان بتصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء تصوير الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” مع أحمد عز وانتهاء كريم عبد العزيز من تصوير مسلسل “الحشاشين” الذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل.