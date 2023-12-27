عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

كريم عبد العزيز ومنى
كريم عبد العزيز ومنى زكى

كشف المخرج طارق العريان تفاصيل فيلمه الجديد “لعب عيال”، والذى يعيد التعاون بين منى زكيوكريم عبد العزيز بعد غياب 15 عاما منذ آخر أعمالهما “ولاد العم”.

شاهد الفيديو هنا 

وقال طارق العريان مع الإعلامى سعيد جميل، إن فيلم “لعب عيال” عن العلاقة بين الرجل والمرأة، الذي يقوم بطولته الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة منى زكي، ويسلط الضوء على قصة الفتور بين الرجل والمرأة بعد زواج أكثر من 15 عامًا، حيث يناشد العمل الأزواج التضحية وسير الأمور من أجل استمرار الحياة، فهو عمل درامي لايت كوميدي.

إجمالي إيرادات الأفلام| أكرم حسني يزاحم أمير كرارة.. محمد إمام يتفوق على حسن الرداد

ترك رسالة مثيرة.. العثور على جثمان بطل Parasite بعد اختفائه

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

فيلم “لعب عيال" للمخرج طارق العريان 

وقد كشف الفنان كريم عبد العزيز خلال استضافته فى “راديو إنرجي”، عن تفاصيل أعماله السينمائية والتليفزيونية القادمة.

وقال كريم عبد العزيز إنه يواصل حالياً التحضير للجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، ومن المتوقع أن يبدأ في تصويره خلال الفترة القادمة.

وكشف كريم عبد العزيز عن عودته للتعاون مع الفنانة منى زكي بعد 14 عاما منذ آخر أفلامهما “ولاد العم”، وذلك في فيلم “لعب عيال”، حيث قال: “بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة.. واتخضينا إن بقالنا 14 سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى والسنة اللي جاية هيطلع”.

ومن المنتظر أن يقوم طارق العريان بتصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء تصوير الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” مع أحمد عز وانتهاء كريم عبد العزيز من تصوير مسلسل “الحشاشين” الذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل. 

منى زكى كريم عبد العزيز طارق العريان لعب عيال راديو إنرجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

أول صور من خطوبة فنانة شهيرة.. تفاصيل

ماذا قالت وفاء عامر عن أبناء عادل إمام؟ تفاصيل

أحمد عيد: عروسة من جهة إلكترونية أعادنى للمسرح بعد 15 عاما

وفاة فنانة عالمية شهيرة عن عمر يناهز 67 عاما| تفاصيل

إجمالي إيرادات الأفلام| أكرم حسني يزاحم أمير كرارة.. محمد إمام يتفوق على حسن الرداد

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

كارول سماحة تحيي حفلا غنائيا فى لبنان.. اليوم

احتفالات رأس السنة لنجوم الزمن الجميل| نعيمة عاكف تضع "شطة" فى قهوة النابلسي.. فستان سامية جمال يتمزق.. الاستعمار يسكب الخمر على حسن فايق.. هدى سلطان تتلقى عرض زواج من رجل سبعينى

ترشيحاتنا

بمناسبة قرب 2024.. فيديو جديد مذهل لأطفال غزة

صحف عبرية: 44 مصابا من جنود جيش الاحتلال في 24 ساعة

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلي 21 ألفا و110 شهداء

التغييرات الصحفية.. اجتماع مهم للهيئة الوطنية بشأن رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية

بوتين: مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة

مليار دولار في خزينة الدولة.. مصر تصبح مركزاً أقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ