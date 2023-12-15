يسري نصر الله: منى زكي جميلة وست بحق وحقيقي

قال المخرج القدير يسري نصرالله إن الكاتب الراحل وحيد حامد كتب سيناريو خرافيا، وهو فيلم "احكي يا شهرزاد".

وأضاف المخرج يسري نصرالله خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن منى زكي فنانة أنثى جميلة، وست بحق وحقيقي، وأرادت في هذا الفيلم أن تحدث نقلة من أدوار الكتكوتة إلى ست وامراة جميلة في فيلم احكي يا شهرزاد.



وكشف المخرج يسري نصرالله خلال اللقاء عن سبب حبه ليوسف شاهين قائلا: فيلم "عودة الابن الضال " سبب حبي ليوسف شاهين فهذا الفيلم شاهدته مرات ومرات بسبب عبقريته الإخراجية.



وأضاف المخرج يسري نصرالله: أجريت حوارا مع يوسف شاهين عن فيلم " إسكندرية ليه"، أثناء عملي في جريدة السفير اللبنانية وأكثر ما جذب انتباهي في يوسف شاهين صدقه وجرأته.