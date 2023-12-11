أخبار الفن| أول رد من شيري عادل على أنباء انفصالها عن طارق صبري.. وعزاء شقيق أحمد حلمي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن أحمد حلمي وشيري عادل:
بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور
بدأ منذ قليل، عزاء الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمي في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والذى رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
شيكابالا وأمينة خليل وكريم عبد العزيز في عزاء شقيق أحمد حلمي
انهارت شقيقة الفنان أحمد حلمي من البكاء، في عزاء الأخ الأكبر لهما، خالد حلمي، مساء اليوم، في مسجد الشرطة، وحرصت عائلة الراحل على توزيع مصاحف على المعزين؛ إهداء لروحه.
نبيلة عبيد وأشرف زكي وإدوارد.. فنانون بالحبر الفسفوري أول أيام الانتخابات الرئاسية
حرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في أول أيام الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، ونشر صورهم بالحبر الفسفوري عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
أنا اللي زعلان..حمو بيكا يكشف سبب غياب حسن شاكوش عن سبوع ابنته
كشف حمو بيكا سبب غياب حسن شاكوش عن سبوع ابنته تاج، الذي أقامه في إحدى قاعات الأفراح خلال الأيام الماضية، في فيديو له عبر تيك توك.
أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري
تصدر اسم الفنانة شيري عادل تريند محرك البحث جوجل بعد تردد أخبار انفصالها عن الفنان طارق صبري خلال الساعات الماضية من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي.