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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا اللي زعلان..حمو بيكا يكشف سبب غياب حسن شاكوش عن سبوع ابنته

صدى البلد

كشف حمو بيكا سبب غياب حسن شاكوش عن سبوع ابنته تاج، الذي أقامه في إحدى قاعات الأفراح خلال الأيام الماضية، في فيديو له عبر تيك توك. 

وأوضح حمو بيكا، أنه حاول التواصل مع حسن شاكوش عبر هاتفه وإرسال رسائل له ولكنه لم يجب، وقدم الدعوة الخاصة به لمدير أعماله لأنه لم يتمكن من التواصل معه لكن دون جدوى قائلا:" أنا اللي زعلان.. عزمته ومش بيرد". 

أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب "سبوع" ابنته تاج، وهي أول طفلة له، والذي احتفل به داخل إحدى قاعات الأفراح الكبيرة.

وتضمن سبوع ابنة حمو بيكا، علي لقطات مثيرة للجدل والتي تحدث عنها رواد السوشيال ميديا، وكانت من أبرز اللقطات ارتداء زوجة حمو بيكا مجموعة كبيرة من الذهب مما أثار الجدل بشكل واسع.

وشارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا، فيديوهات من سبوع ابنته تاج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وظهر حمو بيكا وهو يدخل برفقة زوجته بواسطة سيارة كلاسيك مكشوفة السقف.

 

وارتدت زوجة حمو بيكا ذهب بكميات كبيرة في يديها وحول عنقها، وحضر العديد من مؤدي المهرجانات وفنانين الوسط الفني، وكان من أبرز الحضور: الفنان سعد الصغير والفنان عبد الباسط حمودة وعماد بعرور وطارق الشيخ.

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