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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

شيري عادل وطارق صبري
شيري عادل وطارق صبري

تصدر اسم الفنانة شيري عادل تريند محرك البحث جوجل بعد تردد أخبار انفصالها عن الفنان طارق صبري خلال الساعات الماضية من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وفي أول رد فعل منها، لم تعلق شيري عادل على أخبار انفصالها رغم إخفاء صورها مع طارق صبري من حسابها عبر تطبيق انستجرام.

 

ونشرت شيري عادل عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام، صور وفيديوهات من كواليس تصوير مسلسل الوصفة السحرية الذي تشارك في بطولته وتنشغل في الانتهاء من تصويره حاليا. 

 

يواصل حالياً صناع مسلسل “الوصفة السحرية” تصويره تمهيداً لعرضه نهاية العام الجاري، على إحدى القنوت الفضائية. 

 

العمل يناقش عددا من القضايا الاجتماعية، خاصة العوائق والمشكلات التى تواجة المقبلين على الزواج حديثاً، والمشاكل التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج. 

 

مسلسل “الوصفة السحرية” تدور أحداثه فى إطار 45 حلقة من بطولة  شيرى عادل، وإسلام جمال، وميرهان حسين، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

شيرى عادل الوصفة السحرية الفنان طارق صبري الفنانة شيرى عادل القضايا الاجتماعية تطبيق انستجرام مسلسل الوصفة السحرية

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أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

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