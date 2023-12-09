بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري



تصدرت الفنانة شيرى عادل ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد خبر انفصالها عن زوجها الفنان طارق صبرى..





وتتميز شيرى عادل ، بإطلالاتها الانيقة التي تكشف عن أنوثتها وقوامها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.





وتعتمد شيرى في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورهم الأخيرة…

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