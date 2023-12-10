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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيكابالا وأمينة خليل وكريم عبد العزيز في عزاء شقيق أحمد حلمي

صدى البلد

انهارت شقيقة الفنان أحمد حلمي من البكاء، في عزاء الأخ الأكبر لهما، خالد حلمي، مساء اليوم، في مسجد الشرطة، وحرصت عائلة الراحل على توزيع مصاحف على المعزين؛ إهداء لروحه. 

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن أبرزهم ريهام عبد الغفور، ياسمين عبد العزيز، سيد رجب، هشام ماجد، ياسمين عبد العزيز، دنيا عبد العزيز وزوجها، إلى جانب شيكابالا وكريم عبد العزيز وأمينة خليل وغيرهم.

وحضر الفنان أحمد حلمي، إلى المسجد ليتلقى واجب العزاء في شقيقه الأكبر، حيث ظهرت عليه ملامح الحزن والإرهاق برفقة زوجته منى زكي. 

وأعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي صباح يوم الجمعة الماضي ، وفاة شقيقهم الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت الأسرة إن تشييع الجثمان من مسجد ناصر بالفلل فى مدينة بنها عقب صلاة الجمعة وتتلقى الأسرة العزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية ببنها اليوم. 

ونعت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

أحمد حلمى الجهاز المركزي للمحاسبات دنيا عبد العزيز وزوجها ريهام عبد الغفور شقيق أحمد حلمي دنيا عبد العزيز

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