ماذا قالت وفاء عامر عن أبناء عادل إمام؟ تفاصيل

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل مشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليا، ويقوم ببطولته محمد عادل إمام.

وقالت وفاء عامر، فى تصريحات إذاعية: “لي الشرف إني اشتغلت في فيلم فيه جمال وحب بالشكل ده”.

وأوضحت: “محمد إمام بمثابة ابني، ورامي إمام مخرج كبير، وياسمين صبري بعشقها وبحبها، بجانب ماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي والفيلم به الكثير من النجوم، واتشرفت إني اشتغلت في الفيلم ده”.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، وماجد الكدوانى، وياسمين صبري، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وفاء عامر

من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة وفاء عامر علي المشاركة في بطولة مسلسل “بدون مقابل”، والذي يعود من خلاله الفنان القدير هاني رمزي للدراما التليفزيونية.

من ناحية أخرى، يواصل الفنان هاني رمزي التحضير لمسلسله الجديد “بدون مقابل” تمهيداً لبدء تصويره خلال الفترة القادمة.

العمل من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان القادم، ويستعرض قصصا لأبطال قدموا تضحيات من أجل الوطن.

ويشارك فى بطولة مسلسل “بدون مقابل” بجانب هاني رمزي؛ الفنانة داليا البحيري، ومن إخراج جمال عبد الحميد.