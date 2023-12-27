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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي يجري بروفات حفل ختام مباراة السوبر فى الإمارات

حماقي
حماقي

أجرى المطرب محمد حماقي البروفات النهائية لحفل المباراة الختامية للسوبر المصري والذى يقام مساء غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات

ومن المفترض أن يقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة كما قام بعمل بروفة خاصة لأغنية أم الدنيا والتى يقدمها أمام الحضور.
 

محمد حماقي يروج لحفل السوبر 

وروج حماقى لحفل السوبر المصري من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بنشر البوستر الدعائى للحفل وعلق عليه قائلا:  ميعادنا فى أبو ظبى يوم ٢٨ ديسمبر ، هكون معاكم فى حفل ختام السوبر المصرى.

حفلات محمد حماقي فى أمريكا


وكانت الشركة المنظمة لجولة حفلات الفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت تأجيل الجولة تضامنًا مع أهالي غزة.

 

 

 

وكتبت الشركة المنظمة لجولة حفلات حماقي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، التالي: ‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة.

 

وأضافت: وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ المعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ.

وكان من المقرر بدء حماقي إحياء حفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية من يوم 22 فبراير المقبل، وحتى 3 مارس لعام 2023.

ولم يكن قرار إلغاء حفلات حماقي في أمريكا هو القرار الأول الذي يدعم خلاله حماقي القضية الفلسطينية، بل سبق وقرر حماقي التبرع بأرباح جميع الحفلات التي يحييها خلال الفترة الحالية لجمعية الهلال الأحمر في تجهيز مساعدات من أجل أهالي غزة، لدعمهم فيما يتعرضون إليه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

محمد حماقي المباراة الختامية للسوبر المصري حماقي ملعب محمد بن زايد

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