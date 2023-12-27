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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفضل ربنا.. أحمد العوضي يحتفل بوصول برومو "الإسكندراني" لـ 22 مليون مشاهدة

صدى البلد

احتفل الفنان احمد العوضي بوصول البرومو الرسمي لـ فيلمه الجديد الاسكندراني إلى 22 مليون مشاهدة، بعد 24 ساعة فقط، من طرحه للبرومو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عبر حسابه الشخصي  فيس بوك، : “الحمد لله بفضل ربنا، وبدعم كل إخواتي اللي بحبهم، ألف شكر الإعلان الرسمي وصل لـ 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. بإذن الله فيلم دباح”.

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قال المخرج خالد يوسف، إن اختياره للفنان أحمد العوضي للمشاركة في بطولة فيلم الإسكندراني هو بسبب موهبته، مضيفاً أن أنه يبحث أولاً على أكثر الموهوبين ثم يختار منهم على من يليق بمواصفات هذا الدور أو الشخصية.

وأضاف «خالد يوسف» من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة "صدى البلد2" أن أحمد العوضي من الفنانين الذين لديهم الكثير من الموهبة التي لم تختبر بعد، موضحاً أن خبرته في مجال الإخراج كبيرة، لذلك يعلم من الفنان الموهوب ومن غير الموهوب.

وأشار المخرج خالد يوسف، إلى أن دور أحمد العوضي في العمل يحتاج إلى شخص رياضي، مقاتل، ملاكم، مصارع، مؤكدا أن أنا قدمت الكثير من النجوم الشباب للسينما وراهنت عليهم ونجحوا.

2 مليون مشاهدة أحمد العوضى الفنان احمد العوضي المخرج خالد يوسف برنامج “تفاصيل”

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