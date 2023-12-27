احتفالا ببداية العام .. طرح فيلم تسليم أهالي على نتفليكس

قررت منصة نتفليكس طرح فيلم تسليم أهالي بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، للمشتركين في إطار احتفال المنصة باعياد الكريسماس .

وأشارت المنصة إلى أنه من المقرر طرح فيلم تسليم أهالي الي مشتركي نتفليكس في 29 ديسمبر الحالي ، تزامنا مع احتفالات الكريسماس .

تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وحددت منصة نتفليكس اليوم 27 ديسمبر موعد طرح فيلم ال هارون، بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس.

الفيلم بطولة منذر رياحنة، أحمد وفيق، عبير صبري، إيهاب فهمي، إسلام حافظ، أحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، هاجر الشرنوبي، وائل خليل، حمدي هيكل” وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، وينتمي لنوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تتداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.