ماجدة خير الله: بطن الحوت الأفضل 2023 l خاص

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها في أفضل عمل عُرِضَ خارج الماراثون الرمضاني لعام 2023.



وقالت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لصدى البلد: أرى أن مسلسل بطن الحوت والذي عرض علي إحدى المنصات الشهيرة هو الأفضل خلال عام 2023 .

وتضيف ماجدة خير الله : الأفضل ليس فقط من حيث قصة العمل، ولكن هناك عوامل أخرى ورؤية للمخرج في العمل والتصوير، وهو ما توفر في مسلسل بطن الحوت .

أبطال مسلسل بطن الحوت :

مسلسل “بطن الحوت” قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، باسم سمره، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على "شاهد".

ويرصد العمل قصة شاب ملتزم دينياً، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر ، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم.