19ب الأول يليه فوي فوي.. ماجدة خيرالله تختار أفضل الأفلام في 2023

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها في الأعمال السينمائية الافضل خلال عام 2023.

وقالت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: ان فيلم 19 ب ياتي في المرتبة الاولي من حيث الاعمال السينمائية الافضل التي عرضت خلال عام 2023 .

واضافت الناقدة ماجدة خير الله، أن فيلم 19 ب من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح ، من ارقي الاعمال السينمائية التي عرضت هذا العام، فهو عمل قيم وبه مشاعر إنسانية ، ويحتاج الي نوع من الجمهور يتأمل الاحداث ، والاستقبال والتفكير والتحليل.

وتابعت ماجدة خير الله: فيلم “ فوي فوي ” من بطولة محمد فراج ونيللي كريم يأتي في المرتبة الثانية من حيث الاعمال الافضل في 2023 ، فهو عمل كوميدي ويجذب الجمهور.

وأشارت ماجدة خير الله إلى أنه يمكن أن يأتي في المركز الثالث من حيث الأعمال الافضل لهذا العلم فيلم “ وش في وش ” بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح ، وهو عمل يناقش المشاكل الزوجية.

واختتمت ماجدة خير الله : اريد ان استبعد فيلم شماريخ من التقيم لانني لم اشاهده.