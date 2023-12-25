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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خير الله: أحمد خالد صالح ومحمد فراج الأفضل سينمائيا في 2023

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

اختارت الناقدة ماجدة خير الله الممثلين الرجال  الافضل سينمائيا خلال عام 2023 ، وذلك في تصريحات خاصة لصدي البلد . 

وتابعت ماجدة خير الله : اري ان أحمد خالد صالح هو الافضل عام 2023 ، حيث شارك في بطولة عملين هما وش في وش و 19 ب . 

وأضافت ماجدة خير الله : محمد فراج هو الاخر من افضل الممثلين الرجال في عام 2023 ، وقد شهد فيلم فوي فوي تصعيده كبطل اول . 

19ب الأول يليه فوي فوي.. ماجدة خيرالله تختار أفضل الأفلام في 2023

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فيلم “ فوي فوي ” من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية وتدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

احمد خالد صالح الناقدة ماجدة خير الله فيلم فوي فوي فوي فوي ماجدة خير الله

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