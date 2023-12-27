الفائز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم يشكر الرئيس على رعايته لحفظة كتاب الله

أعرب المتسابق محمد شعبان عبد الله جعفر الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول من جمهورية مصر العربية عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لهذه المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم واهتمامه بأهل القرآن الكريم وحفظته.

كما توجه بخالص الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في خدمة كتاب الله (عز وجل)، مؤكدًا أن هذه الجائزة ستكون حافزًا على مواصلة الدراسة للقرآن الكريم وقراءاته وعلومه وتفسيره، سائلًا الله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها دائمًا راعية لكتاب الله (عز وجل) وحفظته.

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي انطلقت السبت الماضي بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك قبل ساعات من الحفل الختامي، والمقرر له مساء اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمهم في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر في شهر رمضان المقبل.

أسماء الفائزين

أولًا: الفائزون في الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)



الفائزون بالجوائز المالية :

محمد شعبان عبد الله جعفر ــ من جمهورية مصر العربية ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ من محافظة البحيرة ــ الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها مليون جنيه.



أسماء يونس إبراهيم الباز ــ من جمهورية مصر العربية ــ طالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ــ من محافظة الدقهلية ــ الفائزة بالمركز الثاني في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها نصف مليون جنيه

فاطمة إبراهيم جاسم عبد الله الحمادي ــ من دولة الإمارات العربية المتحدة ــ الفائزة بالمركز الثالث في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها ربع مليون جنيه.



الفائزون بشهادات تقدير :

عبد الرحمن شحادة أحمد الشرع ــ من المملكة الأردنية الهاشمية

محمد إبراهيم عبد السلام إدريس ــ من المملكة العربية السعودية

محمود باسم ذيب جعبة ــ من دولة فلسطين

أبو الحسن حسن نجم ــ من دولة تشاد

حمزة الساحلي ــ من المملكة المغربية

عبد العزيز قاسم ــ من دولة العراق

عقبة زاوي ــ من دولة الجزائر



ثانيًا: الفائزون في الفرع الثاني (حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية)

الفائزون بالجوائز المالية :

عبيد الله أبو بكر ــ من دولة النيجر ــ الفائز بالمركز الأول في الفرع الثاني ــ بجائزة قدرها 500 ألف جنيه.

أنور إبراهيم ــ من دولة غانا ــ الفائز بالمركز الثاني في الفرع الثاني ــ بجائزة قدرها 400 ألف جنيه

نادية سعيد أحمد ــ من دولة النرويج ــ الفائزة بالمركز الثالث في الفرع الثاني ــ بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

نور الدين حسن عبد الله ــ من دولة الكاميرون ــ الفائز بالمركز الرابع في الفرع الثاني ــ بجائزة قدرها 200 ألف جنيه.