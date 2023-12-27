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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأمريكية تحبط هجوماً بالصواريخ والمسيرات للحوثيين في البحر الأحمر

صدى البلد

نجحت القوات الأمريكية المنتشرة بالشرق الأوسط في اعتراض وتدمير سرب من الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران خلال هجوم طويل في البحر الأحمر، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية.  

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، وقع الحادث وسط تصاعد هجمات الحوثيين التي عطلت الشحن الدولي، مما أدى إلى تصعيد الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، حيث قامت شركات الشحن العملاقة، بما في ذلك شركة ميرسك، بإعادة توجيه السفن بعيدًا عن قنوات الشحن الحيوية بسبب هجمات الحوثيين السابقة، إلا أن شركة ميرسك أعلنت استئناف الشحنات بعد الحادث الأخير.

وتأتي هذه المواجهة في أعقاب توسيع الولايات المتحدة لقوة أمنية بحرية متعددة الجنسيات تهدف إلى حماية السفن في البحر الأحمر من الهجمات التي يشنها الحوثيون.

وشهد الصراع المستمر سلسلة من الهجمات التي شنتها الجماعات المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط، واستهدفت كلاً من إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقبل يوم واحد فقط من هجوم الحوثيين، نفذت جماعات أخرى مدعومة من إيران هجومًا بطائرة بدون طيار على قاعدة أربيل الجوية في العراق، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، ورداً على ذلك، شنت الولايات المتحدة غارات جوية، ودمرت ثلاث منشآت يستخدمها وكلاء إيران.

ويعرب الحوثيون عن تضامنهم مع الفلسطينيين، قائلين إن هجماتهم تدعم الصراع المستمر. وعلى الرغم من القوة الأمنية الموسعة التي تقودها الولايات المتحدة، فقد تعهدت الجماعة في السابق بمواصلة هجماتها.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنه تم إسقاط عشرات الطائرات الانتحارية بدون طيار وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين كروز بنجاح خلال فترة 10 ساعات.

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