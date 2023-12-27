عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد يتصدَّر الدوري المصري بعد فوزه على الداخلية

زد
زد

نجح نادي زد في التغلب على ضيفه الداخلية بنتيجة 3-1 اليوم الأربعاء، على ملعب المقاولون العرب، في الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري.

وتقدّم زد بهدف سجله شادي حسين في الدقيقة 45+6، ثم أضاف مصطفى عبد الرؤوف زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ورفع زيكو رصيد أهدافه بالدوري إلى 7 أهداف، متقاسما صدارة الهدافين مع المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة.

وأحرز المدافع محمد سمير، الهدف الثالث لصالح زد في الدقيقة 73، قبل أن يسجل الداخلية، هدفه الوحيد في الدقيقة 88 عن طريق مهاب ياسر من ضربة جزاء.

ورفع زد رصيده بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تراجع للوصافة.

ويتبقى لفريق زد، مباراة مؤجلة ضد الأهلي لارتباط الفريق الأحمر بخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري وقتها في دوري أبطال أفريقيا.

وتوقف رصيد الداخلية بقيادة مديره الفني هيثم شعبان عند 7 نقاط في المركز 16.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

موضوعات متعلقة

الخطيب ومختار مختار أول الحاضرين بعزاء والدة حسام البدري| شاهد

جوهرة برازيلية| صفقة برشلونة الجديدة يجتاز الكشف الطبي

السوبر المصري| مدرب فيوتشر: الأهلي لديه أفضل لاعبين بمصر.. وهدفنا الفوز بالمباراة

إسماعيل شاكر رئيساً للجنة إدارة الاتحاد المصرى للفروسية

الأهلي والزمالك| مجلس أبوظبي الرياضي يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر بالإمارات

الأهلي يتوجه لخوض مرانه الختامي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

تعليمات نارية من كولر قبل مواجهة فيوتشر في نهائي كأس السوبر

الشناوي يكشف حقيقة مشاركته أمام فيوتشر في نهائي كأس السوبر

ترشيحاتنا

شوبير وعرابي وسيف يؤدون واجب العزاء في وفاة والدة حسام البدري| شاهد

هل يفرض إنستاباي رسوما على تحويل الأموال في 2024؟.. خبيرة مصرفية تجيب

قرار استثنائي | إضافة فئات جديدة على بطاقات التموين

الوزراء الفلسطيني يقرر تخصيص 4 ملايين دولار لشراء أدوية لقطاع غزة

10 سنوات حبس.. عقوبات جديدة تواجه هؤلاء بسبب أعمال البناء

وفاة وزير المالية الألماني السابق عن 81 عامًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 تغييرات بالأهلي..هل يفاجئ كولر فيوتشر بتشكيل ناري يخالف التوقعات في نهائي السوبر؟

بسعر خرافى.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

فيديو

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ