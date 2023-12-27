زد يتصدَّر الدوري المصري بعد فوزه على الداخلية

نجح نادي زد في التغلب على ضيفه الداخلية بنتيجة 3-1 اليوم الأربعاء، على ملعب المقاولون العرب، في الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري.

وتقدّم زد بهدف سجله شادي حسين في الدقيقة 45+6، ثم أضاف مصطفى عبد الرؤوف زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ورفع زيكو رصيد أهدافه بالدوري إلى 7 أهداف، متقاسما صدارة الهدافين مع المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة.

وأحرز المدافع محمد سمير، الهدف الثالث لصالح زد في الدقيقة 73، قبل أن يسجل الداخلية، هدفه الوحيد في الدقيقة 88 عن طريق مهاب ياسر من ضربة جزاء.

ورفع زد رصيده بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تراجع للوصافة.

ويتبقى لفريق زد، مباراة مؤجلة ضد الأهلي لارتباط الفريق الأحمر بخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري وقتها في دوري أبطال أفريقيا.

وتوقف رصيد الداخلية بقيادة مديره الفني هيثم شعبان عند 7 نقاط في المركز 16.