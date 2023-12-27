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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التفاصيل الكاملة لتصفية متهمين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بكفر الشيخ

قوات الشرطة .. أرشيفية
قوات الشرطة .. أرشيفية

شهدت مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، تصفية متهمين، وذلك إثر اشتباكات مع قوات الأمن أثناء القبض عليهما، وأصيبت ربة منزل أثناء تواجدها بشرفة منزلها برش خرطوش بالذراع اليمنى.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد أنه أثناء قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، بالاشتراك وضباط مباحث المديرية، بضبط وتفتيش «م.ش» 40 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 15 قضية، و«س.ع» 24 سنة، نجار، سبق اتهامه في 8 قضايا، بناءً على إذن مسبق من النيابة العامة؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

وتبين أنه فور وصول قوات الأمن لمنزل الأول بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وما إن استشعرا بوجود القوات، بادرا بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب رجال الشرطة، وقاما بإشعال النيران بإحدى غرف المنزل لمنع القوات من استهدافهما، فبادلت القوات إطلاق النيران صوبهما، ما أدى إلى وفاتهما وجرى إيداعهما مشرحة المستشفى قيد تصرف جهات التحقيق.

ونتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة «ح.س» 60 سنة، ربة منزل، أثناء تواجدها بشرفة منزلها، برش خرطوش بالذراع الأيمن وجرى نقلها للمستشفى وحجزها لاستكمال العلاج به، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 متهمين حال تواجدهم بصحبة المتهمين المتوفيين وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين والشابو، وأخطرت جهات التحقيق.

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