استعدادا لمباراة الداخلية.. الاتحاد السكندري يفوز على الضبعة 8 / 0 وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على فريق الضبعة، بنتيجة 8 / 0، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة الداخلية في الجولة الـ 11 لمسابقة الدوري.

سجل أهداف الاتحاد السكندري كل من: أحمد عيد (3 أهداف)، وبلال السيد "هدفان"، إضافة إلى هدف لكل من: أوبامي ميكالي، وفوزي الحناوي، وناصر ناصر.

كان الاتحاد السكندري قد فاز على فريق فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة جمعت بينهما ضمن لقاءات الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مباريات بينما خسر مباراة واحدة أمام الإسماعيلي.