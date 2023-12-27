الفواتير اتزورت.. أحمد موسى يكشف فضيحة تهريب السكر التمويني

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن بعض تجار جمعيتي، زوروا فواتير وأوراق؛ من أجل استغلال السكر التمويني وبيعه في السوق السوداء، مشيرا إلى أنهم يتاجرون بـ حق الشعب المصري في التموين، بقوله: “تيجي تجيب سكر؛ يقولك مفيش، خد حاجة تاني، وهما بياخدوا السكر ويودوه السوق السوداء”.

أحمد موسى يتحدث عن أزمة السكر

أضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن هيئة الرقابة الإدارية خلال حوكمة منظمة التموين؛ كشفت الفساد، وكوارث على الأرض، موجهًا التحية لرجالها على عملهم الدؤوب؛ من أجل حماية حق المواطن.

وأوضح أحمد موسى: "الناس دي مش بتراعي ربنا، ولكن هتتجاب واحد ورا التاني، وهيئة الرقابة مش ساكته، وكشفت عن منظومة التموين في جمعيتي اللي زوروا أوراق عمل وفواتير عشان يبيعوا السكر في السوق السوداء، وهما كانوا سبب أزمة السكر في الأسواق".

وشدد على أن الدولة تهتم بالدعم المقدم للمواطن، وتنفق المليارات؛ من أجل توفير السلع له، لافتا إلى أن بعض التجار الذين لا يراعون الله يكونون سببا في إهدار مئات الملايين من الجنيهات في منظومة التموين بـ جمعيتي.

وناشد أحمد موسى، المواطنين، قائلا: "السلع بتاعتك موجودة، إوعى حد يضحك عليك، طالب بحقك وماتسيبهوش، ولو قالك السكر مش موجود؛ بلغ عنه، اللي مافيش عنده؛ يبقى أخد كميات السكر عشان يبيعها سوق سوداء، خد حاجتك بالكامل".

ولفت إلى أن دعم رغيف العيش في موازنة الدولة الحالية يبلغ 91 مليار جنيه، وهذه الأرقام لم تكن موجودة من قبل، ولكن الدولة مهتمة بالمواطن ودعمه.