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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى : 20 مليون شخص في السودان تعرضوا للمجاعات

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن السودان تواجه كارثة حقيقية، ويوجد 20 مليون شخص تعرضوا لمجاعة كبيرة، والسودان أهم دولة في العالم بالنسبة لمصر لأنها على الحدود، لافتا إلى أن مرض الكوليرا تفشى بشكل غير عادي في السودان، والأوضاع أصبحت صعبة للغاية. 

أزمة كبرى في السودان 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن السفارة المصرية والخارجية نجحوا في إجلاء 18 طالب وطالبة، ومناشدات بضرورة ترك السودان، إذ أنه لا يوجد أي منطقة آمنة في السودان في الوقت الحالي، والسودان تواجه كارثة غير عادية، وأمر قريب من الوضع الليبي. 

وتابع أحمد موسى، أنه من الوارد أن تنقسم السودان إلى حكومتين في الوقت الحالي، وهو السيناريو الأقرب، في ضوء الاختلاف على السلطة داخل السودان. 

وواصل، أن السودان في مرحلة مفصلية لا يتخيلها أحد، وهي في مفترق طرق في الوقت الحالي، والأزمة مشتعلة بشكل غير عادي، وتم عقد اجتماع بين محمد حميدتي والرئيس الأوغندي في أول ظهور خارج السودان منذ اندلاع الحرب، وظهر بشكل مفاجئ بعدما كان يتم التداول أنه مختفي في الوقت الحالي. 

السودان أحمد موسى برنامج على مسئوليتي السفارة المصرية قناة صدي البلد

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